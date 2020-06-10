В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

В Общественную палату РФ на обсуждение отправлен проект нового метода проверки водителей на алкогольное опьянение, разработанный ГИБДД. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет», - отметил Быков.

Он добавил, что метод, в случае одобрения, будет применяться на тех дорогах, где есть возможность пустить движение по одной полосе, пока остальные занимают технические средства для проверки. Проверка будет проходить максимум в течение получаса. Зато проверят всех водителей, кто на тот момент окажется в потоке.

«Таким образом, водители будут понимать, что в любом месте, в любое время они могут быть проверены на употребление алкоголя», - рассказал Быков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что в ГИБДД ждут разрешения Минздрава для работы с базой данных россиян, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.