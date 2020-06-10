Попова рассказала, у кого лучше всего вырабатывается иммунитет к COVID-19

Лучше всего иммунитет к COVID-19 вырабатывается у детей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По ее словам, иммунитет есть почти у 20% обследованных детей. Из россиян от 18 до 64 лет иммунитет имеют 14%, а вот старшее поколение более уязвимо к инфекции — из них всего 11% обладают защитой.

«Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста», — отметила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о сохранении масочного режима на всей территории России. По ее словам, «вирус никуда не ушел».