В СК возбуждено дело против полицейского, сбившего трех прохожих в Воронеже

Следственный комитет Воронежской области объявил о возбуждении уголовного дела против полицейского, сбившего трех человек на тротуаре, находясь за рулем личного легкового автомобиля.

Во вторник приблизительно в 19.25 по московскому времени 24-летний сотрудник полиции выехал с проезжей части на тротуар, не справившись с управлением. Происшествие случилось в столице региона.

В результате аварии две женщины пострадали и были направлены в больницу. Один мужчина умер на месте.

По данным предварительного осмотра признаков алкогольного опьянения у полицейского обнаружено не было. Достоверная информация будет получена после анализа крови.

«Для более точного исследования взяты образцы крови», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК области уже произвели осмотр места ДТП и в настоящее время занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.