«Первый монолог Трушкин написал для меня»: Петросян рассказал о работе с сатириком

Юморист Евгений Петросян рассказал «Звезде» о совместной работе и почтил память умершего от коронавируса писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

«Первую свою работу Трушкин написал для меня, это был монолог кавказца. Но потом долгое время мы не работали, но в параллели мы существовали очень взаимоуважительно», - отметил Петросян.

По его словам, все произведения писателя имели большой успех, часто появлялись на телевидении, в том числе в передаче самого Петросяна. По мнению юмориста, Трушкин всегда творил с желанием и подавал свой материал доходчиво до зрителя.

Петросян отметил, что работы Трушкина сохранятся в памяти людей, будут и дальше использоваться на телевидении.

«И артисты будут их читать, и он сам будет читать, оставшись на нашем экране», - рассказал юморист.

Юморист выразил соболезнования родным и друзьям Трушкина, а также всем поклонникам его таланта.

О том, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса, стало известно 10 июня. Он работал с такими артистами, как Евгений Петросян, Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и другими. Ему было 78 лет.