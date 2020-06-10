Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории полевого госпиталя в Чите

Военнослужащие подразделений РХБ защиты проводят постоянную дезинфекцию территории полевого госпиталя, развернутом в городе Чита, для лечения пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что обработка проводится при помощи авторазливочной станции АРС-14КМ объемом в 2,5 кубометра, раствором ДТСГК 1%. Дезинфекция госпиталя общей площадью свыше 1,7 гектара проводится не реже трех раз в сутки.

Обработку помещений мобильного госпиталя и оборудования военные медики проводят самостоятельно.

Помимо этого военные медики восточного военного округа продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий.

В их распоряжении современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«В госпиталь продолжают поступать пациенты с новой коронавирусной инфекцией, в перерывах между поступлениями внешний периметр территории госпиталя обрабатывается дезинфицирующими средствами силами подразделений РХБ защиты», - рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий Нам.

На данный момент в стационаре госпиталя проходят лечение девять пациентов.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина и указаниями Министра обороны Сергея Шойгу мобильный полевой госпиталь в Чите приступил к работе 7 июня 2020 года.