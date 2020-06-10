Собянин: Москва перейдет к нормальной жизни через 2,5 месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об определении планового перехода из режима самоизоляции к нормальной жизни, который составит 2,5 месяца. Об этом столичный градоначальник сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он также отметил, что полностью победить коронавирус нельзя, но можно поэтапно переходить к нормальной жизни.

«Понятно, что на сто процентов коронавирус победить невозможно, как невозможно, наверное, победить любой вирус: он остается с нами надолго или навсегда», - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут быть приняты в начале июля.

В России за сутки подтверждены 8 404 случая инфицирования коронавирусом. Справились с болезнью за минувшие сутки 10 386 россиян.