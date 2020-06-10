МВД: в момент ДТП Ефремов был в машине один

ГУ МВД России по Москве официально опровергло информацию некоторых СМИ о том, что во время ДТП в машине актера Михаила Ефремова находился кто-то еще.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», - говорится в сообщении на сайте МВД Москвы.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации. Актер находится под домашним арестом.