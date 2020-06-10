ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую в Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Операцию провела ФСБ.

Незаконное производство организовал житель Комсомольска-на-Амуре в составе преступной группы. Он переделывал под боевые патроны охолощенные образцы оружия для продажи.

При обысках у 39-летнего мужчины изъяли три пистолета и автомат, более тысячи патронов, а также приспособления для изготовления оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные сбыт, хранение оружия и его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».