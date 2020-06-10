«Не захватят Арктику»: военный эксперт оценил программу США по созданию ледоколов

Создание США ледоколов для Арктики и Антарктики не несет для России какой-либо угрозы, потому что наша страна уже закрепилась в регионе основательно. Такую мысль в беседе со «Звездой» высказал военный обозреватель Александр Жилин.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился создать ледокольную программу страны для Арктики и Антарктики, которая будет включать в себя закупку ледокольного флота, а также строительство трех ледоколов тяжелого класса и нескольких - среднего.

«Мы закрепились в Арктике основательно. Ледоколы США ничего принципиально решить не могут», - отметил Жилин.

По его словам, такими заявлениями США пытаются стимулировать Россию на дополнительные расходы, связанные с Арктикой и обороной региона.

«В данном случае я не вижу в этих трех ледоколах какой-либо угрозы. При помощи них американцы не захватят Арктику», - подчеркнул эксперт.

Ранее военный обозреватель раскритиковал «супер-пупер ракету» Трампа. Он назвал ее лишь отвлекающим маневром для разработки нового, более современного оружия.