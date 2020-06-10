Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Народный артист России Александр Панкратов-Черный назвал тех, кто, по его мнению, виноват в ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова.

По словам Панкратова-Черного, помимо Ефремова в аварии виноваты те, с кем он отдыхал в тот вечер, потому что актер «не мог напиться один и сесть за руль».

«Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе», - передает «Пятый канал» слова Панкратова-Черного.

Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации. Актер находится под домашним арестом.