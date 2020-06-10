СМИ: писатель-сатирик Трушкин умер от коронавируса
По неофициальным данным, Трушкин умер 9 июня. Ему было 78 лет.
© Фото: Andrei Ladygin, Russian Look, Globallookpress
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения COVID-19. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
По данным издания, болезнь писателя протекала в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ.
Как пишет газета, Трушкин умер 9 июня. К настоящему времени официального подтверждения данной информации нет.
Писатель выступал самостоятельно, а также создавал материалы для таких известных артистов, как Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов, Владимир Винокур и других. Ему было 78 лет.