Голосовой помощник Рита появится в истребителях МиГ-35

Многофункциональный легкий истребитель МиГ-35 получит экспертную систему, которая будет давать советы летчику, как вести себя в сложных ситуациях. Об этом заявил летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

Он рассказал, что в новой машине есть речевой информатор Рита, дающий подсказки в нештатных ситуациях. По словам Селиванова, виртуальный помощник разговаривает с летчиком приятным и спокойным женским голосом, «даже если пожар в двигателе случается».

«Она не всегда болтает, а подсказывает, только если самолет подходит к каким-то ограничениям. При боевом применении тоже есть подсказки», - цитирует РИА Новости летчика-испытателя.

МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация МиГ-35 состоялась 27 января 2017 года, в этом же году самолет был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

Основными отличиями истребителя от МиГ-29 являются РЛС «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, комплекс обороны со средствами РЭБ, открытая архитектура БРЭО, уменьшение стоимости летного часа в 2,5 раза, увеличение боевой нагрузки.