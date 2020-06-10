Безопасное похудение: как избавиться от набранных на карантине лишних килограммов

Лишний вес, оставшийся после периода малоактивного времяпрепровождения в режиме самоизоляции, можно безопасно сбросить без особых трудностей, соблюдая ряд рекомендаций. Такое заявление сделали в Роскачестве.

В первую очередь, еда должна стать на 15-30% менее калорийной, а потреблять ее необходимо в соответствии с определенным режимом. В первый час после пробуждения – завтрак, за 3-4 до сна – ужин и до четырех часов перерыва между приемами пищи.

В рацион стоит включить больше овощей и исключить быстрые углеводы. На стандартной тарелке необходимо иметь половину овощей, четверть медленных углеводов и четверть нежирных белков. Также очень важно пить много воды.

Для правильной выработки гормонов и ограничения числа приемов пищи стоит ложиться примерно в 22-23 часа. Кроме этого, избавиться от лишних килограммов помогут умеренные физические нагрузки, в частности – ходьба, суточная норма которой составляет 10 000 шагов.

Крайне важно, чтобы процесс похудения не принес вреда здоровью. В Роскачестве подчеркнули, что нагружать себя необходимо постепенно, а питание ни в коем случае нельзя чрезмерно ограничивать.

Ранее диетолог называл стресс и необходимость длительного нахождения в замкнутом пространстве одной из основных причин набора веса на самоизоляции.