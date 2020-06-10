«Я пойду с ним»: Панин захотел сесть в тюрьму с Ефремовым

Актер Алексей Панин заявил, что участника страшного ДТП Михаила Ефремова «ни в коем случае нельзя сажать в тюрьму». Если же такое произойдет, актер готов последовать за ним.

Панин признался, что авария с участием Ефремова очень расстроила его.

«Михаил Ефремов - один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю. Он - гений. Не знаю, как произошла авария, сочувствую близким погибшего, но я всегда буду на стороне Ефремова», - цитирует его «Общественная служба новостей».

Несмотря на то что в ДТП погиб человек, сажать Ефремова в тюрьму нельзя, убежден Панин.

«Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним», - заявил он.

В то же время Панин опубликовал в Instagram пост, в котором раскритиковал севшего за руль Ефремова. Но сам он также заявил, что те, кто осуждает актера, «не должны открывать свой рот».

В результате страшного ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня, погиб человек, водитель фургона. В его автомобиль влетела машина Ефремова. Мужчина скончался в реанимации через пару часов после аварии.