В России за сутки подтверждены 8 404 случая инфицирования COVID-19
Справились с болезнью за минувшие сутки 10 386 россиян.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
За сутки в 83 регионах России подтвердились 8 404 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 493 657 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с болезнью за минувшие сутки 10 386 россиян.
Умерли за сутки 216 инфицированных. Всего от COVID-19 в стране скончались 6 358 человек.