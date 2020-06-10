Стали известны условия домашнего ареста Ефремова

Руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков назвал условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова.

По его словам, Ефремову запрещено покидать дом, отправлять письма, пользоваться Интернетом и другими средствами связи вроде телефона, общаться со СМИ и любыми другими людьми, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Для контроля за соблюдением домашнего ареста на Ефремова наденут электронный браслет, передает агентство городских новостей «Москва».

Михаил Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации. Актер отправлен под домашний арест на два месяца.