Песков опроверг заявления западных СМИ о занижении в РФ статистики по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления некоторых западных СМИ о том, что в России занижают статистику заболеваемости и смертности из-за коронавируса.

Он также подчеркнул, что значительное число обнаруженных подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в России связано с использованием «максимально возможного» числа тест-систем для определения коронавируса.

«Вы не думали о том, что российская система здравоохранения более эффективна? И что есть возможность, чтобы большее число людей осталось в живых», - заявил Песков в интервью CNN, комментируя слова СМИ о занижении статистики.

Он также выразил надежду, что предстоящие в 2020 году выборы президента США послужат улучшению отношений между странами и что борьба с пандемией коронавируса поможет наладить совместную дискуссию по борьбе с будущими возможными кризисами в мировой системе здравоохранения.