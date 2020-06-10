МВФ одобрил программу поддержки Украины на $5 млрд
По данным фонда, первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов.
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
Новая программа поддержки Украины объемом в 5 миллиардов долларов была одобрена советом управляющих Международного валютного фонда (МВФ).
Уточняется, что программа рассчитана на 18 месяцев.
«Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов», - уточняется в пресс-релизе МВФ.
Данная программа рассчитана на то, чтобы восполнить дефицит бюджета и платежного баланса Украины, сохранить успехи внутренних реформ и продвигать дальнейшие структурные реформы, говорится в заявлении.