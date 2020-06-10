Разодранный салон и покусанный пластик: в США медведь устроил погром в полицейской машине

В Соединенных Штатах патрульная машина сотрудников полиции города Колфакс стала мишенью для медведя. Видео последствий визита животного было опубликовано в Facebook.

На кадрах хорошо видно, как медведь внутри автомобиля изодрал все сиденья, изгрыз двери и руль. Самостоятельно выбраться из машины названный гость не смог, из-за чего полицейским пришлось выбить стекло, чтобы помочь ему вылезти.

В результате инциденте пострадал только автомобиль. На данный момент полисмены подсчитывают нанесенный служебному авто ущерб.