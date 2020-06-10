Под конвоем: кадры сопровождения Ефремова под домашний арест

Российского актера Михаила Ефремова в сопровождении полицейского конвоя перевезли домой из здания суда. Здесь артист, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, проведет следующие два месяца.

Соответствующая мера пресечения была избрана на прошедшем 9 мая судебном заседании.

Уголовное дело на Ефремова было заведено в понедельник после смертельного ДТП с его участием, случившимся в центре Москвы. Актер, находившийся за рулем своего личного автомобиля в нетрезвом виде, вылетел на встречную полосу и столкнулся на скорости с минифургоном. Водитель фургона получил крайне тяжелые травмы и позже скончался в больнице.