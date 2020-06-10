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Страж морских ворот: в Петербурге заменили знаменитый приемный буй

Роман Закурдаев
Анна Берестовая
00:12 10.06.2020
Вместе с буем планируется произвести замену более полусотни плавучих навигационных знаков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге было принято решение заменить навигационный буй, регулирующий движение морского транспорта на границах города.

Размеры впечатляют. Буй занял почти всю палубу - длина 10 метров, вес пять тонн и внутри несколько аккумуляторных батарей, зарядки которых хватит на целый год.

Вместе с так называемым приемным буем Петербурга на корабельных фарватерах заменят свыше 50 плавучих навигационных знаков. «Вайгач», «Георгий Рыбин», «Николай Крылов» или просто ГС 27 - целая флотилия гидрографической службы уходит  на работу в Финский залив.

«Будем завозить продукты на 10 островных объектов, также обеспечим радиотехнические посты Ленинградской военно-морской базы», - рассказал о планах начальник гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы Александр Шубин.

Это только со стороны кажется, что замена буя - простой процесс. На самом деле это сложнейшая операция. Новый буй нужно установить строго в том же месте с погрешностью максимум в полтора метра. Расположение приемного буя для надежности  проверяется по спутнику.

«Тут очень маленькие естественные глубины в Невской губе, порядка 3-5 метров. Конечно, корабли сейчас большие и двигаются они только по фарватеру – это специально прокопанная дорога с глубинами до 16 метров», - объяснил начальник отделения маячной службы Владимир Ергер.

Промежуточная остановка – старейший маяк России, трехсотлетний белоснежный исполин «Толбухин». Его смотритель Дмитрий Масько каждый день поднимается по винтовой лестнице на сто ступеней вверх, чтобы проверить исправность светодиодных ламп.

Раньше ориентиром для проходящих здесь кораблей был звук специально установленного колокола.

«Когда прогресс стал идти вперед, появилась необходимость установить новый механизм, ударный механизм для этого колокола, чтобы смотритель маяка четыре часа подряд или четыре дня подряд в тумане не стоял и не бил этот колокол», - рассказала старший научный сотрудник музея маячной службы Ирина Босенко.

И вот теперь в Санкт-Петербурге готовится заступить на очередное дежурство морской навигационный буй. Работа красно-белого гиганта – встречать и провожать корабли у морских ворот города.

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