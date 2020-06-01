Есть задержанные: в Лондоне у посольства США устроили митинг в память в Флойде

В Лондоне задержаны пятеро участников акции, которая проходила у посольства США в память о погибшем темнокожем американце Джордже Флойде. Об этом сообщил Скотланд-Ярд в своем Twitter.

«Полиция произвела пять задержаний во время митинга, который состоялся сегодня утром у здания посольства США», - говорится в сообщении.

По информации лондонской полиции, все задержанные – молодые люди, в возрасте от 17 до 25 лет. Трое были помещены под стражу за нарушения законодательства, связанного с коронавирусом, двое – за нападение на полицейских.

Напомним, что в США введен комендантский час в Миннеаполисе, Денвере, Луисвилле, Портленде, Лос-Анджелесе, Антланте и других городах из-за беспорядков, которые вспыхнули 25 мая. Тогда полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека в магазине.

По данным следствия, мужчину в наручниках, не оказывающего никакого сопротивления, полицейские душили больше семи минут. Волна протестов охватила не только Миннесоту, но и другие штаты. Полицейский, который поставил колено на горло Флойду, был арестован.