«Вашей славы наследники»: военнослужащие ЦВО прочли для ветеранов «Клятву сыновей»

Военнослужащие Центрального военного округа прочли для ветеранов стихотворение Расула Гамзатова «Клятва сыновей». Таким образом они ответили на записанное ранее участниками Великой Отечественной войны видео с чтением стихотворения «Вы о нас, сыновья, забывать не должны».

В видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту, солдаты, сержанты и офицеры из воинских частей, дислоцированных в разных регионах Урала, Поволжья и Сибири, а также 201-й военной базы в Таджикистане. В видеоролике также представлены военнослужащая женского пола, курсант высшего военного учебного заведения, суворовец и юнармеец.

Трехстишия были записаны у памятников культурного наследия. Начинается видео с минуты молчания военнослужащих, стоящих у могил участников Великой Отечественной войны на Аллее Славы. Заканчивается стихотворение коллективным произнесением у «Вечного огня» таких слов: «И огнем над метелями, Хлебом и колыбелями – Быть достойными вас!».

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил ответную акцию военнослужащих и предложил вручить подарок первому, кто правильно назовет наименования памятников и населенных пунктов, которые показаны в видеоролике. Ответы необходимо оставлять под соответствующей публикацией на официальных страницах Минобороны России в социальных сетях.