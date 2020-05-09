Уникальная «Дорога памяти»: кадры из подмосковного парка «Патриот»

Добавить своего родственника в галерею может любой желающий.

Мультимедийная галерея «Дорога памяти» будет открыта в Главном храме ВС России на территории парка «Патриот» в Подмосковье.

В проекте, призванном сохранить память о героях Великой Отечественной войны могут участвовать все желающие.

Ранее о своих родственниках, прошедших войну, рассказал министр обороны Сергей Шойгу и заместитель главы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров.