Уникальная «Дорога памяти»: кадры из подмосковного парка «Патриот»
Галерея «Дорога памяти» создана рядом с Главным храмом ВС РФ и увековечит миллионы участников Великой Отечественной войны.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Добавить своего родственника в галерею может любой желающий.
Мультимедийная галерея «Дорога памяти» будет открыта в Главном храме ВС России на территории парка «Патриот» в Подмосковье.
В проекте, призванном сохранить память о героях Великой Отечественной войны могут участвовать все желающие.
Ранее о своих родственниках, прошедших войну, рассказал министр обороны Сергей Шойгу и заместитель главы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров.