Минута молчания и возложение венков: в Улан-Удэ прошел торжественный митинг в честь Великой Победы

Девятого мая на Мемориале Победы, посвященном павшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии, состоялся торжественный митинг и возложение венков.

С приветственным словом к ветеранам, гостям и жителям города Улан-Удэ обратился командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия, генерал-майор Валерий Солодчук. Он поблагодарил всех ветеранов и работников тыла за их мужество и отвагу, проявленные в годы войны.

Также со словами приветствия к ветеранам обратились глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия, мэр города Улан-Удэ и другие официальные лица. В рамках торжественного митинга для ветеранов и приглашенных было организовано театрализованное представление с участием молодежных организаций города.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, а также всех ветеранов, кто не дожил до сегодняшнего дня. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков к мемориалу Победы.