«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - самый дорогой праздник, огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага», - заявил мэр.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Об этом он сказал в видеопоздравлении, которое опубликовано в его личном блоге.

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