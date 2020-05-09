Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр пообещал горожанам отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Об этом он сказал в видеопоздравлении, которое опубликовано в его личном блоге.
«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - самый дорогой праздник, огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага», - заявил мэр.
Собянин пообещал горожанам отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.