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Песни фронтовых лет и фильмы о войне: находящиеся в кругосветном плавании экипажи барков «Седов» и «Крузенштерн» отмечают День Победы

Иван Линдеманн
08:46 09.05.2020
Данное путешествие посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день двумя парусниками пройдено более 41 тысячи морских миль.
© Видео: Международный кинопроект "Свидание с Россией 2020" © Фото: Международный кинопроект "Свидание с Россией 2020"

Принимающие участие в кругосветной экспедиции экипажи барков «Седов» и «Крузенштерн» в честь 75-летия Великой Победы провели торжественные построения, а капитаны судов - праздничные митинги. Об этом сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

Во время построений на шлюпочные палубы кораблей были внесены копии Знамен Победы и флаги России. Торжественные мероприятия на парусниках будут проходить весь день. Экипажи исполнят песни военных лет, на барках пройдет просмотр художественных фильмов про Великую Отечественную войну.

«В 18.00 (по корабельному времени) экипажи УПС и курсанты почтят память павших в боях за Родину минутой молчания, а в 19.00 исполнят песню "День Победы"», - рассказали в медиацентре.

Сейчас барк «Седов» находится в акватории Южно-Китайского моря и держит курс на Владивосток, а «Крузенштерн» идет в Калининград.

Данное кругосветное путешествие посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день двумя парусниками пройдено более 41 тысячи морских миль.

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