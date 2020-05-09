Сверхзвуковые Миг-31 и противолодочные Ил-38Н: на Камчатке состоялся пролет авиации в честь Дня Победы

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели над Петропавловском-Камчатским пролет авиационной техники.

Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка Войск и сил на северо-востоке России прошли в парадных строях над площадью Ленина и Авачинской бухтой.

В небе над Камчаткой свое мастерство показали экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38Н. Затем два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ в честь Дня Победы пролетят над Магаданом.

В субботу, 9 мая, воздушные парады состоялись в 14 городах Дальневосточного федерального округа. Было задействовано около ста единиц авиатехники армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота. Самый многочисленный прошел в Хабаровске. Три десятка самолетов и вертолетов пролетели в праздник великой Победы над городом.