Спецназ в Новосибирске и мотострелки в Кузбассе отметили День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы, раньше всех в Центральном военном округе прошли в соединениях и частях 41 общевойсковой армии в Сибири.

Военнослужащие отдельного соединения специального назначения из Новосибирской области и мотострелковой бригады в Кузбассе провели митинги и выносы боевых знамен.

В ходе торжеств лучшие военнослужащие были награждены ценными подарками, ведомственными и государственными наградами. Построения были проведены в защитных медицинских масках на увеличенных расстояниях. Торжественное прохождение прошло в разомкнутом строю.