В Хабаровске состоялся самый масштабный на Дальнем Востоке воздушный Парад

Самый масштабный пролет авиации Восточного военного округа в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился в Хабаровске. Над городом выполнили демонстрационный полет 30 единиц авиатехники, в частности первым прошел самый большой серийно выпускаемый вертолет в мире Ми-26, затем звено Ми-8АМТШ «Терминатор», четыре ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» продолжили полет над краевой столицей.

Далее в воздухе выполнили полет самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134УБЛ. Продолжили авиачасть празднования 75-летия Победы фронтовые бомбардировщики Су-24, новейшие многофункциональные бомбардировщики Су-34, а также истребители Су-35С. Завершили демонстрационный пролет над краевой столицей перехватчики МиГ-31БМ.

Ранее было проведено несколько тренировок, в ходе которых в небе над Хабаровском летный состав отработал элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнение построения строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Девятого мая практический полет вертолетов выполнен на укороченных дистанциях со скоростью около 200 километров в час. Самолеты военно-транспортной авиации выполнили полет на скорости порядка 400 километров в час, истребители, бомбардировщики и перехватчики - на скорости около 600 километров в час.