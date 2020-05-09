Российские дипломаты в США высадили сиреневый сад по случаю Дня Победы
По словам Антонова, именно сирень стала символом Победы весной 45-го.
© Видео: Посольство РФ в США © Фото: Посольство РФ в США
По случаю Дня Победы посол РФ в США Анатолий Антонов и дипломаты Посольства посадили сиреневый сад.
По словам главы дипмиссии, именно сирень стала символом победной весны 45-го. Ее дарили возвращавшимся воином-победителям.
Накануне посольство России в Вашингтоне также провело акцию «Свеча памяти». Из горящих свечей возле здания дипмиссии выложили цифру 75.
Ранее число 75 появилось на жилом здании постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Для этого сотрудники миссии оставили гореть свет только в определенных окнах.