Посол США в РФ признал общность усилий СССР и союзников в борьбе с нацизмом

Посол США в России Джон Салливан и военный атташе генерал Гаррик Хармон выступили с совместным видеообращением в честь 75-летия победы нал фашизмом. Дипломаты отметили важность совместных усилий союзников в борьбе с общим врагом и отметили стойкость и мужество солдат, принесших миру избавление от войны.

«Сегодня мы чтим память наших общих жертв, отдаем дань героической храбрости и стойкости, которые привели к Победе над фашизмом в Европе. Эта чудовищная война принесла огромные страдания и человеческие жертвы народам многих стран, но, объединившись, мы разгромили общего врага», — сказал глава дипмиссии.

Посол США также отметил, что тесное сотрудничество Москвы и Вашингтона продолжилось и после окончания войны. В частности, оно привело к созданию многих международных организаций, работающих по сей день, добавил он. Генерал Хармон, в свою очередь, отметил роль американского ленд-лиза, назвав это значительным вкладом США в общую победу. Дипломаты вспомнили своих родных, воевавших в годы Второй мировой войны на фронте и в тылу.

«Ровно 75 лет назад эти усилия привели к совместной победе союзников в Европе, предвещая конец Второй мировой войны, наступивший четыре месяца спустя. Спасибо. И с Днем Победы», - заключил посол США.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Главы государств подчеркнули, что Россия и США, следуя традициям, способны добиться много в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов и противодействие эпидемиям.