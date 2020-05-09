«Две великие державы должны вместе бороться с новыми вызовами»: посол РФ об отношениях с США

Состоявшийся в четверг, 7 мая, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и показал нацеленность сторон на развитие взаимодействия. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что произошедшая беседа противоречит заявлениям некоторых официальных лиц США.

«Мы верим в то, что настанет время и ситуация изменится, российско-американские отношения выправятся, и две великие державы опять будут бороться с нынешними вызовами безопасности, как нам, так и всем другим государствам», - сказал Антонов, отвечая на вопросы журналистов после того, как сотрудники дипмиссии высадили в посольстве «Сад памяти».

Посол отметил, что сейчас как никогда важно быть вместе.

Во время разговора президенты России и США отметили, что страны способны многого достичь в решении острых проблем современности: борьбе с терроризмом, урегулировании региональных конфликтов и противодействии эпидемиям.