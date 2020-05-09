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День Победы в Европе: как прошли памятные мероприятия в условиях самоизоляции

Иван Линдеманн
Алексей Казанников
06:45 09.05.2020
Все мероприятия в Европе проходят в режиме повышенной безопасности. От большей части запланированного пришлось отказаться. Но это никак не отразилось на самом празднике. Память об ужасах фашизма в Европе жива, так же,  как жива и память о победе над ним.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

День победы в Европе -  именно так здесь называют 8 мая. Крупные мероприятия традиционно проходят в Париже. Но в этом году Елисейские поля пустынны. Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает венок к могиле Неизвестному солдату  практически в одиночестве: без ветеранов и парада.

Макрон зажигает Вечный огонь, после чего протирает руки антисептиком - таковы реалии современного мира. Дань памяти президент отдал и генералу Шарлю Де Голлю, который во Вторую мировую войну стал символом французского сопротивления.

Впервые в истории Европа отмечает День победы без торжественных массовых мероприятий. Впрочем, французы смогли присоединиться к празднованию, украсив свои окна в цвета национального флага. А в Германии с самого утра люди несли цветы к мемориалу советским воинам.

Российская дипмиссия из-за пандемии коронавируса не рассылала приглашений, но желающих почтить память павших красноармейцев оказалось много.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок к мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Затем лидеры вышли на улицу Унтер-ден-Линден и уселись на стульях, расставленных прямо на проезжей части. Президент Германии с трибуны обратился к нации. Он посетовал, что 75-летие освобождения от фашизма приходится отмечать без тех, кто с ним боролся. 

«Восьмого мая 1945 года закончилось господство насилия национал-социализма , закончились ночные бомбардировки  и факельные шествия, закончились беспрецедентные немецкие преступления и ужасы Холокоста. Здесь, в Берлине, где была задумана, откуда началась война и куда она вернулась со всей силой разрушения, здесь, сегодня мы вспоминаем эту печальную страницу нашей истории», - заявил Штайнмайер.

Накануне Дня Победы в немецком Der Spiegel вышла статья, в которой министр иностранных дело Хайко Маас выступил с сенсационным заявлением. Он поставил точку в спорах о том, кто развязал Вторую мировую, которые так полюбились некоторым странам Европы.

«Попытки бесчестным образом переписать историю, снова и снова предпринимаемые в последние месяцы, требуют от нас четкого прояснения позиции, которого вообще-то не должно бы требоваться перед лицом неоспоримых исторических фактов: только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время холокоста. Тот, кто сеет в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в инструмент и раскалывает Европу», - заявил Маас.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие во всеобщей минуте молчания. Как и лидеры других европейских стран -  в присутствии лишь некоторых представителей власти и военных кругов. А в небе над Лондоном пролетела пилотажная группа «Красные Стрелы». Имитацию воздушного боя по понятным причинам пришлось отменить.

Британцы в эти дни строго соблюдают самоизоляцию, потому День Победы в Европе перенесся для них в виртуальное пространство. Телевидение транслирует знаменитую речь Уинстона Черчилля, которую английский президент произнес после капитуляции Германии.

А Twitter королевской семьи опубликовал еще одну знаменитую речь – отца нынешней королевы Елизаветы II  Георга VI. Того самого, кто имел проблемы с дикцией и о котором снят оскароносный фильм «Король говорит».

Все мероприятия в Европе проходят в режиме повышенной безопасности. От большей части запланированного пришлось отказаться. Но это никак не отразилось на самом празднике. Память об ужасах фашизма в Европе жива, так же,  как жива и память о победе над ним.

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