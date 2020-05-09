Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить уроки 1945 года. Он отметил, что это необходимо для построения мирного и безопасного будущего для всех.

В обращении в память о погибших во Второй мировой войне Гутерреш подчеркнул, что люди должны помнить о тяжких и ужасных преступлениях нацистов. Осознание международной солидарности и общечеловеческих ценностей, напомнил он, привело к созданию ООН, главной целью которой является предотвращение войн в будущем.

«Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех», - сказал Гутерреш.

На Западе дни памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой проходят 8 и 9 мая. Россия традиционно отмечает День Победы 9-го числа, в этом году мероприятия преимущественно ограничатся авиапарадами из-за угрозы распространения коронавируса.