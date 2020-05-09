Под звуки гимна: на подводной лодке «Кузбасс» подняли флаги в честь Дня Победы

На атомной подводной лодке «Кузбасс» подняли государственный и военно-морской флаги в честь 75-летия Победы. Церемония прошла под аккомпанемент российского гимна.

В Петропавловске-Камчатском на аллее Славы представители командования Вооруженных сил и власти возложили цветы и венки к Стене Памяти. Возложения также прошли в дислокациях воинских частей флота.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н пролетели над площадью Ленина в Петропавловске-Камчатском и над Авачинской бухтой. Ил-38 позже пролетят и над Магаданом.

Георгиевский флаг подняли на крейсере «Варяг» во Владивостоке. С поздравительной речью к экипажу обратился командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.