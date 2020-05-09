Российские космонавты поздравили планету с Днем Победы с борта МКС

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем Победы с Международной космической станции. Видеообращение опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие - свою жизнь», - сказал Иванишин.

Вагнер отметил, что потеря близких коснулась миллионов жителей планеты, а потому радость от победы 9 мая 1945 года была настолько искренней. Он добавил, что перед ныне живущими стоит задача сделать все, чтобы будущие поколения жили без войн.