Разрезая облака: кадры воздушного парада в Хабаровске в честь Дня Победы

В Комсомольске-на-Амуре от взлетно-посадочной полосы открываются истребители-бомбардировщики Су-34 и разведчики Су-24. Оттуда же курс на столицу Хабаровского края берут самые современные истребители Су-35С. До цели четыре сотни километров, чуть дальше из соседнего Приморского края лететь высотным перехватчикам МиГ-31. Боевые самолеты взлетают одновременно с трех аэродромов.

«Впервые в воздушном параде победы принимает участие транспортная авиация. Возглавляет группу самолет Ан-26. Замыкает Ту-134убл. А мы находимся на борту Ан-12, летим на высоте 350 метров. Подлетаем к центру города, но на такой скорости, 380 километров в час, мы пересечем его буквально за несколько секунд», - сообщает корреспондент Мария Герман.

Вертолеты армейской авиации уже выстроились в звено. Сегодня летчикам не нужно завоевать превосходство в воздухе. Каждый из них – участник юбилейного воздушного парада Победы.

В едином парадном строю сегодня разная авиатехника: вертолеты, транспортники и истребители. Для одних скорость полета группы почти максимальная, а для других наоборот - минимальная. Но все экипажи подстраиваются друг под друга, следуя за ведущим – самым большим в мире транспортным вертолетом Ми-26.

Воздушные парады состоялись в 14 городах Дальневосточного федерального округа. Было задействовано около ста единиц авиатехники армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота. Самый многочисленный прошел в Хабаровске. Три десятка самолетов и вертолетов пролетели в праздник великой Победы над городом. Их курс сегодня лежит не только через главную площадь Хабаровска, а через сердце каждого кто смотрит в небо из окна собственного дома или по телевизору.