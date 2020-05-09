День Победы в Приморье: на крейсере «Варяг» торжественно подняли Георгиевский флаг
С поздравительной речью выступил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На ракетном крейсере «Варяг» в Приморском крае в честь Дня Победы подняли Георгиевский флаг. С поздравительной речью на мероприятии выступил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц.
«Поздравляю вас с Днем Победы, днем нашей гордости и безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Ради Победы был пройден путь тяжких испытаний, пеплы сражений, но наш народ выстоял и победил», - сказал он.
Авакянц также отметил, что подвиг советских воинов никогда не будет забыт и напомнил о выдающемся вкладе в Победу труженников тыла.