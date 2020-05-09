Нюта Федермессер госпитализирована в Коммунарку с коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер попала в московскую больницу в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Федермессер, в понедельник вечером у нее поднялась высокая температура.

«Увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID... Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», - написала она.

Федермессер отметила, что сейчас чувствует себя намного лучше, чем в начале заболевания. Она также поблагодарила за работу медперсонал и главврача больницы Дениса Проценко, который смог организовать такую команду.