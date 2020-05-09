Воздушный парад во Владивостоке перенесен на два часа из-за тумана

Воздушный парад во Владивостоке перенесли на два часа из-за плохих метеорологических условий. Над городом туман, сообщил представитель Тихоокеанского флота (ТОФ). Ранее планировалось, что пролет воздушных судов со стороны Амурского залива в сторону Золотого моста состоится в 11 утра (4.00 по мск).

«Предварительно, перенесли пролет на 13.00 (6.00 мск). Пока авиапарад не отменяется», - заверил представитель ТОФ.

В небе над Владивостоком должны пролететь 21 самолет и вертолет. Одиннадцать из них представляют морскую авиацию ТОФ, остальные – армию ВВС и ПВО ВВО.

Ожидается, что на высотах от 400 до 500 метров пролетят противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также ударные и палубные вертолеты Ка-52, Ка-27 и Ми-8.