Военнослужащие ЦВО устроили концерт для участника битвы за Сталинград

Военнослужащие соединения управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина с наступающей 75-й годовщиной Победы.

В торжественной обстановке, ветерану Великой Отечественной войны вручили подарки и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Военный оркестр под окнами ветерана сыграл композиции военных лет, такие как: «В землянке», «Темная ночь», «На безымянной высоте» и «День Победы».

Сергей Сергеевич Алехин был призван на фронт в 1942 году и отправлен в Сталинград, где шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. В ходе боев он проявил себя, как смелый и инициативный военнослужащий, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Однако дойти до Берлина красноармеец Алехин не смог, так как был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.

После излечения в госпитале, Сергей Сергеевич был отправлен на учебу в мореходное училище. После Великой Отечественной войны проходил службу на флоте и в ракетных войсках. В настоящее время полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин проживает в Самаре.