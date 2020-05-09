США назвали условия продления ракетного договора с Россией

Договор по стратегическим наступательным вооружениям с Россией должен включать новые оружейные системы. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Под ними подразумеваются межконтинентальная ракета «Сармат», сверхзвуковой комплекс «Авангард», попадающие под условия СНВ-3, а также не попадающие под них гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», перспективная межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат с возможностью оснащения ядерным оружием.

Биллингсли не уточнил, принял ли решение о продлении СНВ-3 президент Дональд Трамп. По словам спецпосланника, США должны завершить свою стратегию по вооружению.

«(После этого) я буду готов общаться с русскими, выслушать их мнение», - сказал он в интервью Washington Times.

США не исключали возможности продления СНВ-3, который истекает в 2021 году, в случае его расширения на больший круг вооружений. В соглашение Штаты также хотели включить Китай, хотя в Пекине заявили, что не заинтересованы в переговорах, напоминает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна обладает ударным наступательным оружием, которое не имеет аналогов в мире. Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается ни с кем воевать, а такую ситуацию в оборонной сфере создает, чтобы исключить нападение.