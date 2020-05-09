Триколор на ветру: на Камчатке началось празднование Дня Победы

Празднование Дня Победы в России началось с торжественного подъема государственного флага и флагов расцвечивания на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) и атомных крейсерах подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Затем был проведен вынос боевых знамен частей и соединений, и организовано прохождение торжественным маршем личного состава в пунктах постоянной дислокации», - говорится в сообщении пресс-службы ОКВС.

В плане мероприятий на сегодняшний день также запланировано возложение цветов к монументам погибших за родину в годы Великой Отечественной войны. В это же время на кораблях ОКВС в районе мысов Маячный и Безымянный будет проведен ритуал возложения венка на воду в память о погибших. После этого горожан ждет воздушный парад.

Накануне президент России Владимир Путин направил участникам акции «Вахта памяти» телеграмму, в которой пообещал, что все торжественные мероприятия, отмененные из-за пандемии коронавирусной инфекции, обязательно состоятся.