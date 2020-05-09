Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал российскому президенту Владимиру Путину поздравление с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своем послании он также отметил, что отношения двух стран продолжают развиваться, несмотря на всевозможные вызовы.

«Русский народ, 75 лет назад одержавший великую победу в битве за справедливость против фашизма, угрожавшего судьбе человечества, проявил беспримерный героизм и дух самопожертвования», - отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер пожелал президенту и всем россиянам успехов в строительстве сильного государства и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.