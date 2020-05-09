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Репортаж из «красной зоны»: какой ценой медики спасают больных COVID-19

Игорь Балдин
03:02 09.05.2020
Медики работают по 12 часов в сутки, подвергая себя огромному риску, спасают жизни своих пациентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Врачи сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Они работают с полной отдачей и готовностью прийти на помощь. По 12 часов в сутки проводят в, так называемой, «красной зоне». Там, где находятся инфицированные пациенты, которым необходима помощь.

Смена начинается с проверки зазоров между защитными маской и очками. Рабочий день закончится только к полуночи, и усталый анестезиолог Даниил отправится отдыхать, но не домой, к жене и сыну, а в соседний корпус больницы, переоборудованный под общежитие для медработников.

В свободные минуты он созванивается с родными. Когда началась эпидемия коронавируса, Даниил сразу согласился закрыться в больнице и работать в авральном режиме. Близкие отнеслись к его решению с пониманием.

«Мы были к этому готовы, потому что я сама врач. Я понимаю, как он сейчас нужен, что это его работа, его призвание. Он просто не мог остаться в стороне», - рассказывает супруга Даниила Наталья Корчагина.

За дверями «красной зоны» свой мир, в котором ежедневно совершаются подвиги и ведется борьба за жизнь людей. Даниил, по его словам, никогда не задумывался о риске, выполняя свою работу.

«Некогда об этом думать, и как-то уже я привык что ли. Не знаю, не страшно, нет. Дух боевой, в принципе, работать готовы. Не могу сказать, что кто-то очень сильно устал», - признается Даниил Корчагин, анестезиолог-реаниматолог Кемеровской инфекционной больницы.

Заглянуть за закрытые двери можно при помощи медиков, которые иногда снимают происходящее. На кадрах люди в одинаковой одежде. На защитных костюмах имена и фамилии, чтобы не запутаться. В палатах с больными на искусственной вентиляции легких почти нет свободного места, а значит у них, людей в белом, время расписано по минутам.

Двенадцать часов врач постоянно включен в работу. И все это время он в маске и очках, которые к концу смены впиваются в кожу, оставляя синяки на лице. Защитный костюм становится отдельным испытанием.

«Мой рабочий день длится 12 часов. Раз в 6 часов мы выходим на перерыв. Работаем в костюмах, это тяжело. Невозможно даже справить физиологические потребности, приходится рассчитывать. Сейчас сложно, а если будет жаркое лето, будет еще сложнее», - предупреждает медбрат Александр Ушмаров.

Конечно, каждый день они подвергают себя огромному риску. В России уже тысячи медиков заразились коронавирусом. Северная Осетия, Иркутск, Подмосковье, Свердловская область и Приморский Край. Анестезиолог из Дзержинска Виктор Котляр - один из них.

«Обращайте внимание на свое самочувствие, с кем контактируете и обращайте внимание, нет ли рядом людей, которые могут пострадать от вашей неосторожности», - призывает анестезиолог-реаниматолог Дзержинской городской больницы Виктор Котляр.

Врачи уже не говорят, а кричат о том, как губительна людская безалаберность. Ведь пока они спасают жизни, не спят ночами, неделями не видят родных, все, что требуется от нас - просто оставаться дома, спасать мир сидя на собственном диване.

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