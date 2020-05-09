Заслуга во имя человечества: Бастрыкин поздравил ветеранов с 75-летием Победы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил ветеранов и рядовых россиян с Днем Победы. По его словам, сегодня как никогда важно не допускать искажений подвига народа СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Для нашей Родины 2020-й год – Год памяти и славы – имеет особое значение. Торжественно отмечая эту юбилейную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность Победы над фашизмом», - отметил Бастрыкин.

Глава СК подчеркнул, что потомки фронтовиков и тружеников тыла свято оберегают историческую память.

«Сегодня как никогда важно не допускать пасквилей на подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны», - сказал он.

Бастрыкин добавил, что память о самоотверженности советских солдат важно передавать молодежи.

«Их славные заслуги во имя всего человечества мы пронесли от Владивостока до Бреста в рамках патриотической эстафеты «Дорога памяти», состоявшейся в прошлом году. Мы продолжаем преклоняться перед их доблестью, передавая "Эстафету добрых дел"», - напомнил он.

Девятого мая страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 47 городах и пунктах дислокации авиации в этот день состоятся авиапарады. В условиях установленных в России ограничений жителей также призвали присоединиться к акции «Свет Победы», для участия в которой достаточно подойти к окну.