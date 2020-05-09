«Мириться с этим нельзя»: Захарова ответила на твит Белого дома о победе США и Великобритании в войне

Мария Захарова, прокомментировала твит Белого Дома, в котором говорилось, что победу над фашизмом одержали США и Великобритания. Официальный представитель МИД РФ заявила, что мириться с подобным нельзя.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя “лидером свободного мира” и “защитником демократии”, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Накануне, 8 мая, в Instagram и Twitter Белого дома появился поздравительный пост с юбилеем со дня победы над фашистом, в котором Советский Союз в качестве победителя не упомянут ни одним словом.

Мария Захарова предположила, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятого заявления Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которое было посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В этом документе, подчеркивалась роль многих стран и народов в борьбе против нацистского режиме.

«В российско-американском заявлении воспевался «Дух Эльбы», в белодомовском твите - только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух», - написала Захарова.

Напомним, что в конце апреля президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75 годовщины встречи войск союзников на Эльбе. Владимир Путин и Дональд Трамп назвали те события примером того, как Россия и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.