На аэродроме «Чкаловский» приземлились два борта ВКС РФ с российскими военными из Италии

Третий и четвертый спецборты Воздушно-космических сил (ВКС) доставили на Подмосковный аэродром «Чкаловский» российских военнослужащих, оказывавших помощь властям Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыли третий и четвертый самолеты Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», - сообщили в Минобороны.

Все вернувшиеся на родину военнослужащие прошли экспресс тестирование на COVID-19. На передовой борьбы с коронавирусом в Италии российские военные были с 22 марта.

Больше, чем в ста населенных пунктах на севере Италии российские специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны, совместно с итальянскими военными, проводили полную дезинфекцию разных объектов. В первую очередь - пансионатов для пожилых людей. Обработано 120 зданий и сооружений. Колоссальная работа проделана практически вручную.