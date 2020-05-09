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На аэродроме «Чкаловский» приземлились два борта ВКС РФ с российскими военными из Италии

Ян Брацкий
23:39 09.05.2020
Самолет доставил в Россию военнослужащих и специальное оборудование, которое использовалось для дезинфекции.
На аэродроме «Чкаловский» приземлились два борта ВКС РФ с российскими военными из Италии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Третий и четвертый спецборты Воздушно-космических сил (ВКС) доставили на Подмосковный аэродром «Чкаловский» российских военнослужащих, оказывавших помощь властям Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыли третий и четвертый самолеты Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», - сообщили в Минобороны.

Все вернувшиеся на родину военнослужащие прошли экспресс тестирование на COVID-19. На передовой борьбы с коронавирусом в Италии российские военные были с 22 марта.

Больше, чем в ста населенных пунктах на севере Италии российские специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны, совместно с итальянскими военными, проводили полную дезинфекцию разных объектов. В первую очередь - пансионатов для пожилых людей. Обработано 120 зданий и сооружений. Колоссальная работа проделана практически вручную.

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