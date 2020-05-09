Уникальное авиашоу над Кубинкой: лучшие кадры полетов пилотажных групп в честь Дня Победы
В шоу приняли участие четыре пилотажных группы ВКС РФ – «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России».
© Фото: Минобороны России
Девятого мая на аэродроме Кубинка в Подмосковье прошло уникальное авиашоу с участием пилотажных групп ВКС РФ. Министерство обороны РФ опубликовало лучшие кадры мероприятия.
В шоу приняли участие четыре пилотажных группы ВКС РФ – «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России». В ходе воздушного показа летчики показали зрелищные фигуры высшего пилотажа, в том числе «синхронные бочки», «групповая бочка», «зеркало», «синхронный колокол», «встречный роспуск».